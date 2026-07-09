¿La Guaira puede reconstruirse y tener futuro tras los terremotos? Esto explicó un ingeniero estructural de Israel

Un ingeniero estructural israelí que integra la misión internacional desplegada en La Guaira tras los terremotos del 24 de junio se pronunció sobre las posibilidades de reconstrucción de la entidad regional y los factores que, a su juicio, determinarán su futuro.

Avi Cohen, responsable académico principal del equipo israelí, ofreció su evaluación tras recorrer durante varios días las zonas más afectadas por los sismos, de acuerdo con una entrevista citada por Infobae.

Cohen, especializado en diseño antisísmico, explicó que la clave está en identificar el punto débil de cada zona, ya sea el suelo, el método constructivo u otro factor.

Ante la pregunta, después de recorrer las zonas afectadas, sobre si cree que La Guaira tiene futuro, respondió afirmativamente.

«Totalmente. Esta franja de la costa tiene una belleza extraordinaria. Lo que hay que entender como ingenieros es cuál es el punto débil de esta zona: si es el suelo, si es el método de construcción o si existe otro factor. Hoy en día existen tecnologías y métodos de cálculo que permiten construir incluso en terrenos complejos. La ciencia existe; solo hay que entender el problema y adaptar correctamente el diseño», explicó.

Asimismo, descartó la idea de muchos venezolanos de abandonar masivamente La Guaira y convertirla solo en una región para su explotación turística.

«No. Todo tiene solución. Yo trabajo diseñando construcciones antisísmicas y sabemos que es posible construir de manera segura incluso en suelos problemáticos. Lo importante es realizar un diseño apropiado para las condiciones del terreno. Esa tecnología existe y se utiliza en muchas partes del mundo», enfatizó.

Equipos expertos de Israel continúan trabajando en terreno junto a las autoridades locales en Venezuela. Como parte de la delegación israelí de ayuda, especialistas del Comando del Frente Interno de las FDI realizaron evaluaciones estructurales en edificios residenciales,… pic.twitter.com/Hi3mpcvoDE — Israel en Español (@IsraelinSpanish) July 8, 2026

¿QUÉ DIJO SOBRE LOS EDIFICIOS INSPECCIONADOS HASTA AHORA?

Relató, que al llegar a La Guaira, se encontró con un paisaje devastador por la gran cantidad de edificios agrietados y estructuras colapsadas.

Sin embargo, tras días de inspecciones técnicas, el especialista israelí llegó a una conclusión que contrasta con la primera imagen de devastación.

«La primera impresión fue de una devastación muy grande. Hay muchos edificios dañados y algunos completamente colapsados. Pero cuando comenzamos a inspeccionarlos descubrimos que muchas grietas o daños visibles no correspondían necesariamente a fallas estructurales graves», señaló.

«La mayoría de los edificios que hemos evaluado están en mejores condiciones de las que uno imaginaría al verlos desde afuera. Eso ha permitido que muchas personas recuperen la confianza para regresar a sus hogares», agregó.

El especialista advirtió, sin embargo, que la verdadera prueba llegará cuando concluya la fase de emergencia. Consideró que la tragedia debe abrir un debate de fondo sobre la forma en la cual se construye en La Guaira.

Recordó que se trata de un territorio que ya sufrió la devastación del deslave de Vargas en 1999 y convive desde hace décadas con amenazas geológicas. En tanto, para Cohen, el reto no consiste en abandonar la costa, insistió, sino en comprender mejor el terreno y ajustar la ingeniería a sus condiciones particulares.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

En tanto, las autoridades nacionales anunciaron que, hasta este miércoles, se han contabilizado más de 3.800 muertos y 16.000 heridos por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó del balance durante una reunión con los campamentos transitorios. La actividad también fue encabezada por la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Según el balance de este 8 de julio, la cifra de fallecidos aumentó hasta 3.811 víctimas mortales, 126 más que el reporte del martes. La cantidad de heridos se mantuvo en 16.740 personas, aunque todavía no hay mayores detalles sobre las lesiones.

Por otra parte, Jorge Rodríguez afirmó que 6.462 personas han sido rescatadas entre los escombros. También indicó que se atendió a 86.794 familias y se contabilizó que unas 17.907 personas se encuentran sin vivienda o con «afectación muy severa» en las estructuras de sus hogares.

Las autoridades agregaron que, hasta este miércoles, se han activado 87 campamentos transitorios en las zonas afectadas, especialmente en Caracas.