Organismos de emergencias llevan unos 15 días desplegados entre los escombros en el sector Playa Grande, en La Guaira, en donde han localizado cuerpos y restos humanos de víctimas de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Un grupo de rescate del Ministerio de Obras Públicas permanece entre los escombros de las Residencias Belo Horizonte. Según La Verdad de Vargas, el equipo está compuesto por 230 trabajadores.

Anyuri Blanco, encargada del equipo, precisó que han recuperado tres cuerpos y 27 restos óseos entre los escombros de las dos torres que colapsaron. También extrajeron los cadáveres de cuatro mascotas.

La funcionaria explicó que emplearon drones para detectar dónde podría haber restos humanos o cuerpos entre los escombros. Luego, excavaron 24 túneles para acceder hasta los puntos marcados.

TRABAJOS ENTRE LOS ESCOMBROS

Más allá de la localización de víctimas, también buscan objetos personales, como documentos, fotos, identificaciones y equipos electrónicos entre los escombros. «Queremos recuperar hasta el más mínimo recuerdo», explicó.

Blanco aseguró que la mayor parte de los trabajadores son sobrevivientes de los terremotos y muchos de ellos perdieron a sus seres queridos. Por tanto, tienen como meta recuperar a todas las víctimas que quedan en las torres.

«No nos vamos hasta sacar al último», dijo Blanco. Lo mismo explicó Darwin Martínez, uno de los topos, quien indicó que entiende lo que es perder a un familiar en estas circunstancias.

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La recuperación de cuerpos no ha cesado en La Guaira. Distintos grupos, tanto de organismos de emergencias como de voluntarios, permanecen desplegados y familiares denuncian que sus seres queridos permanecen desaparecidos

La Guaira fue la entidad más afectada por el devastador doble terremoto, que dejó más de 6.500 fallecidos, según el último reporte del 24 de agosto. Hasta la fecha, no hay una lista oficial de desaparecidos y se desconoce la cifra total de víctimas mortales.