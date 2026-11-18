El Gobierno de Venezuela ha retirado 1,43 millones de toneladas de escombros en el estado costero de La Guaira tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, mientras que ha demolido 282 edificios con graves daños estructurales.

El ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, indicó que en La Guaira, el más devastado por el doble sismo, hay 75 «frentes» de trabajo dedicados a las labores de demolición, recolección y despeje de escombros, de acuerdo a una nota de prensa de la web oficial Mazo Dando.

Ramírez, de acuerdo a la nota, señaló que este material representa el 68 % de la meta establecida, calculada sobre un estimado de 2,10 millones de toneladas de escombros generados tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

LA RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS EN LA GUAIRA

En octubre pasado, Venezuela recibió un buque proveniente de China con 5.000 toneladas de materiales para avanzar en la recolección de escombros, así como viviendas prefabricadas para «desconcentrar» los campamentos con damnificados.

La presidenta encargada del país petrolero, Delcy Rodríguez, detalló entonces que en el buque llegaron 87 máquinas pesadas para incorporarse a la remoción y recolección de escombros en La Guaira.

El doble terremoto del pasado 24 de junio dejó al menos 6.509 personas fallecidas, según datos oficiales que no se actualizan desde el pasado 24 de agosto.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares (unos 16.900 millones de euros) los daños físicos directos por los terremotos del 24 de junio y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

EFE