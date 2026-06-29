La Guaira: Localizaron cuerpos de un hombre y sus hijos entre los escombros de la panadería La Almendrina

Este viernes fueron localizaron los cuerpos de un hombre y sus dos hijos, además de una cuarta persona que no ha sido identificada, entre los escombros de una panadería de La Guaira que se desplomó en los terremotos del pasado 24 de junio.

El caso de la familia atrapada en los restos de la Panadería La Almendrina, en el sector Playa Grande, circuló en redes sociales. La ciudadanía en general difundió esta situación y pedían apoyo de las autoridades.

Días después de los terremotos, el tío de los niños confirmó en redes sociales su fallecimiento. Los cuerpos de los pequeños fueron localizados con el de su padre, Juan Gabriel de Freitas, y otra persona que todavía no ha sido identificada.

«Durante el día de hoy y mañana serán velados y recibirán cristiana sepultura en el Cementerio del Este, en Caracas», dijo el familiar poco después del hallazgo. Asimismo, agradeció a los ciudadanos que compartieron el caso y solicitaron ayuda.

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CIFRAS DE FALLECIDOS

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que hasta este viernes, se han contabilizado 1.719 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 5.034 heridos y 15.866 damnificados, aunque no brindó cifra de desaparecidos.

«Ayer se nombró dos grandes comisiones: una para que evaluara la viabilidad de los edificios que fueron afectados porque en ocasiones hay unos que pareciera severamente dañado en las paredes, pero las estructuras no sufrieron mayor daño. La otra comisión es para el establecimiento de campamentos provisionales», dijo.

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Rodríguez agregó que, tras los terremotos, se han dado 609 réplicas. También confirmó que esta mañana hubo un sismo de una magnitud de 4,2, «generando zozobra, pero no hubo ninguna afectación de ninguna estructura ni sobre ninguna persona».