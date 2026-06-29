El exhorto que hizo el Colegio de Ingenieros sobre las estructuras, incluso si no tienen grietas visibles

El presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Enzo Betancourt, urgió la necesidad de revisar las edificaciones afectadas tras los terremotos, incluso con ingenieros mientras se espera la visita de Protección Civil y las comisiones designadas desde el Gobierno en coordinación con las diferentes universidades que colaborarán al respecto.

Durante una entrevista para Globovisión, Betancourt aseguró que todas las estructuras deben recibir una inspección. «Necesariamente hay que hacer esa revisión, bien sea que no veamos que la vivienda tiene ningún tipo de fallas en su parte estructural, hasta las que pudieran estar comprometidas de una forma muy severa».

«Si hay una vivienda que la persona vea que hay alguna falla estructural, lo mejor es salirse, buscar que Protección Civil vaya a su casa, edificio, evalúen con un ingeniero y les digan si están en la zona amarilla, roja o verde», acotó.

«Si hay alguna pared que tiene alguna fisura, grieta, lo recomendable es ni siquiera acercarse. Lo mejor es salirse, esperar, ver que le hagan la evaluación. Porque puede que la parte estructural no tenga problemas, pero si tiene las paredes con grietas lo mejor es apartarse y tomar esa previsión», agregó.

#29jun | El presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Enzo Betancourt, urgió en la necesidad de revisar las edificaciones afectadas tras los terremotos. «Hay que hacer esa revisión. Bien sea que no veamos que la vivienda no tiene ningún tipo de falla estructural hasta… pic.twitter.com/yTB1nkBrjT — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 29, 2026

En este sentido, señaló que en caso de que no haya peligro estructural evidente, la primera revisión la tiene que hacer la propia persona, para así tomar las prevenciones respectivas antes de dar aviso a las autoridades.

Además, recomendó que mientras llegan las comisiones especializadas, pedirle a algún conocido ingeniero que también realice una inspección de seguridad. «Se debe buscar la forma con Protección Civil o articular con alguien, o algún amigo ingeniero que haga una evaluación general de la vivienda», dijo.

Para finalizar, recomendó que antes de reconstruir La Guaira se deben revisar los procedimientos de seguridad vigentes en la actualidad. «Uno de los planteamientos que le estamos haciendo al gobierno es que en el caso de La Guaira y el norte de Caracas tiene que haber nuevas normas para que cuando ocurra nuevamente se pierdan muy pocas vidas, esa es la idea», concluyó.