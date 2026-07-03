La Guaira: 16 niños fallecieron tras colapso de un hospital por doble terremoto, esto dijo el gobernador

Las autoridades locales de La Guaira informaron este viernes que 16 niños murieron en el colapso de un hospital en el sector Catia la Mar, en medio del doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, precisó que la tragedia ocurrió en el Hospital Niños y Niñas del Mar. Mientras que 16 pacientes murieron, 35 fueron rescatados y trasladados a un centro de salud en el municipio Zamora, en Miranda.

Este hospital, llamado oficialmente Centro de Atención Psicofamiliar El Niño y El Mar, estaba especializado en la atención de menores de edad con discapacidades neurológicas, cognitivas y motoras graves.

ATENCIÓN EN LA GUAIRA

La entidad costera ha sido la más afectada por el doble terremoto, al sufrir el colapso de más de 100 edificios y la muerte de miles de personas. Según Terán, el personal de salud de La Guaira ha atendido a unas 6.000 personas heridas.

«Es importante destacar que la tasa de recuperación de los pacientes que han estado hospitalizados supera el 90%; es decir, que de 2.679 que tuvieron que ameritar algún tipo de hospitalización, hoy solo tenemos 54», indicó Terán.

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El mandatario regional indicó que en La Guaira se mantienen operativos seis hospitales, una clínica popular, seis Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y dos clínicas privadas. En total, sumando 672 trabajadores de la salud.

Hasta el miércoles, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que se han contabilizado 2.295 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 11.267 heridos y 12.841 damnificados, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.