LA FOTO: Hicieron altar con juguetes en honor a niños fallecidos en La Guaira tras los terremotos

Cuando faltan pocas horas para la conmemoración del Día del Niño en el país, el fotógrafo Rodolfo Churion compartió una postal que muestra un altar con los juguetes de niños que perdieron la vida durante los terremotos del 24 de junio en La Guaira.

«Esta imagen me pegó muy fuerte. ‘El altar de los juguetes’. Una iniciativa de las madres de la OPP 26 para honrar a todos los niños que perdieron su vida en esta zona», señaló en la publicación.

En el altar improvisado hecho bajo un árbol a pocos metros de los escombros donde aún yacen muchos de los fallecidos, hay una gran cantidad de peluches, muñecas, carritos de juguetes y flores.

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Churion destacó que todo surgió de manera espontánea. «Comenzó con un peluche, y luego siempre que conseguían algún juguete lo agregaban al altar».

En este sentido, destacó lo impactante de la escena que recuerda la gran cantidad de niños que no sobrevivieron a la tragedia.

«Fue una realidad dura de ver, aún con todo lo que he visto desde que comencé a documentar esta emergencia humanitaria», concluyó.