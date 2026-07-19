La exigencia de la Federación Médica tras la extraña muerte de tres galenos en Barinas

La junta directiva del Colegio de Médicos del estado Barinas pidió que se investigue la muerte en extrañas circunstancias de tres galenos de esa entidad, además de solicitar que se declare una alerta sanitaria por esa casa. Ante esta situación, la Federación Médica Venezolana (FMV) respaldó la exigencia.

Mediante un comunicado, suscrito por el presidente de la FMV, Douglas León Natera, manifestó “su profunda alarma y preocupación”, ante el reporte del gremio barinés.

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Se trata de “una patología generalizada caracterizada clínicamente por un severo compromiso del estado general”. Además de “un fallo agudo del sistema cardiorrespiratorio, la cual ha ocasionado múltiples fallecimientos en un corto periodo de evolución”.

El gremio explica que, además de la muerte de los doctores Jhovanny Silva, Rafael Díaz y Cecilia Chávez, también hay “otros decesos reportados por los habitantes de la región”. Destacó que esto “genera profunda angustia, temor y preocupación”.

SITUACIÓN ATENUADA

Para la FMV esta situación “está siendo atenuada y simplificada por la Autoridad Única de Salud de la entidad (doctor José Fajardo)”. Y asegura que “la gestión estadística e información epidemiológica carece de transparencia, desestimando la gravedad de los hechos y diluyéndolos en generalidades”.

CASO DE ANZOÁTEGUI

La federación mencionó la muerte de tres personas, que pertenecían a un mismo núcleo familiar, así como de un ingeniero sanitario en el Hospital de El Tigre, en Anzoátegui. LA FMV afirmó que estas personas “presentaron una patología similar a la descrita anteriormente”.

Igualmente, resaltó que el Ejecutivo está obligado a publicar semanalmente la información epidemiológica: “Las autoridades mantienen un hermetismo y opacidad desde hace más de 140 meses, con las 2 o 3 únicas excepciones de brevísimos y pobres reportes emitidos hace unos 2-3 meses. Esta alarmante falta de datos priva a los médicos, al sector salud y a la opinión pública nacional de herramientas claves para la prevención”, señaló el gremio médico.