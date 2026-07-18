Las extrañas circunstancias en que murió un trabajador sanitario en Anzoátegui durante operativo de desinfección

En el estado Anzoátegui investigan a circunstancias en que murió un trabajador sanitario, adscrito a la Dirección de Salud Ambiental del Instituto de Salud de la entidad, el jueves 16 de julio en la comunidad rural de Mulatalito, parroquia Boca del Pao, municipio Francisco de Miranda.

Rafael Celestino Fernández Toledo, de 42 años, falleció mientras participaba en un operativo técnico de desinfección, control de vectores y fumigación en la zona.

Según medios locales, el trabajador formaba parte de una comisión epidemiológica especial que se trasladó al sector tras registrarse la muerte de tres integrantes de un mismo núcleo familiar, entre el 8 y el 12 de julio. A su vez, las autoridades sanitarias del estado investigan estas muertes.

La información oficial indicó que, en el transcurso de las labores de campo y aplicación de productos de saneamiento ambiental, Fernández Toledo comenzó sentirse mal.

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Presentó un cuadro clínico repentino de vómitos e incremento severo en los niveles de la tensión arterial. El funcionario colapsó físicamente y falleció en el lugar de la inspección.

Luego, funcionarios de seguridad locales y de salud coordinaron el traslado del cadáver hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Barcelona, para la autopsia.

Fuentes del sector salud y comisiones policiales manejan de forma preliminar la hipótesis de un deceso por causas naturales. Argumentaron que fue una crisis hipertensiva o un evento cardiovascular agudo

De acuerdo con los primeros indicios técnicos recabados en el sitio, el fallecimiento del inspector no tiene relación con alguna transmisión biológica o de contagio con los tres decesos familiares reportados previamente en la comunidad.