La desgarradora historia de Marlon: Lleva cuatro meses buscando a su hijo y esposa tras terremotos en La Guaira

El señor Marlon Paz lleva más de cuatro meses intentando localizar a su hijo de ocho años y su esposa, quienes desaparecieron en La Guaira durante los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Paz habló con la periodista Angélica Lugo desde los escombros de las Residencias Caribe, en el sector Caraballeda. El hombre precisó que su hijo se llama Isaac Sebastián Paz Correa y su esposa Kinger Zuleyka Correa, de 45 años.

«Bueno, muy duro, muy duro, porque cada día se nos hace más difícil conseguir las cosas para los topos, para que ellos se mantengan aquí trabajando», dijo Paz, quien aclaró que han conseguido «ciertas cosas» del apartamento, pero todo está «muy tapiado».

Paz indicó que los rescatistas «tienen que trabajar con mucho cuidado porque la galería se cae». El nivel de destrucción dificulta la búsqueda de su localización de su hogar entre los escombros, lo que los «tiene confundidos».

PAZ SIGUE BUSCANDO

Tras los terremotos, Paz ha vivido una odisea y debe bajar todos los días a La Guaira desde Caracas. Mientras que ayuda a su padre de tercera edad en la ciudad capital, brinda apoyo a los rescatistas para localizar a su esposa e hijo.

«El tiempo ha pasado, y la ayuda, el agua, lo primordial, el electrolito para ellos para que puedan trabajar, la comida también es importante. Hay veces que pasan un día comiendo dos veces al día, o una vez al día, dependiendo de las donaciones», añadió.

Ante este escenario, Paz ofreció su número de contacto 0414-1412813 para quien pueda ayudar. «Si hay que coordinar transporte se coordina, este, lo que haga falta necesario para traerle la comida a ellos o lo que necesiten», acotó.

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Esta situación que no es un caso aislado. De acuerdo a la periodista Lugo, hay, al menos, 62 niños desaparecidos en La Guaira. Sus padres, al igual que Paz, mantienen la esperanza de dar con su paradero.

Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.500 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. Se desconoce la cantidad de víctimas mortales totales que dejó la tragedia natural.