¿Qué impacto tendrá la Navidad en las personas afectadas por los terremotos? Habló una experta

Luego de los terremotos del 24 de junio que dejaron miles de muertos en La Guaira y Caracas, se aproxima la Navidad, la cual llegará en un momento donde aún hay muchas heridas abiertas entre los venezolanos que perdieron a seres queridos, sus casas e incluso para aquellas cuyos familiares aún están bajo los escombros.

Yorelis Acosta, psicóloga y coordinadora de investigaciones del Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV (CENDES), señaló durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital que esta Navidad será especialmente difícil para muchos venezolanos.

«Va a ser una Navidad diferente para todos», indicó. En este sentido, aclaró que no solo será difícil para aquellos que estuvieron en La Guaira o quienes resultaron afectados directamente.

«Lo primero que hay que señalar es que tuvimos una afectación diferencial, pero todos los venezolanos estamos afectados. Primero, porque un terremoto genera miedo, los terremotos tienen réplicas que vuelven a activar el miedo. Pero este terremoto con una devastación tal, con pérdidas humanas y materiales nos pone en una dinámica distinta donde todos estamos afectados», resaltó.

En este sentido, recalcó que se trata de una situación que afectó a todos los venezolanos. «Los más afectados, los de La Guaira, los que perdieron su casa, familiares, etc. Los de segunda línea, tenemos Caracas, dentro de la misma Caracas la afectación es diferencial, no es lo mismo vivir en Baruta o en Chacao. Luego está el resto de Venezuela que siguió lo que pasó, las imágenes, los que no hemos perdido personas, pero nos sentimos en empatía con los que están sufriendo».

Para Acosta, una de las cosas más difíciles de esta Navidad pasaría por la incertidumbre de lo que viene y el dolor aún persistente. «En este momento estamos en un proceso de duelo, de gente que todavía está procesando ‘cómo me voy a levantar, dónde están mis cosas’. Están llorando todavía lo humano y lo material, todo duele. Entonces es un duelo profundo, traumático para aquellas personas que no encontraron a sus seres queridos, que están en ese duelo. Entonces no pueden pensar en una Navidad llena de luces, va a ser difícil».

Además, aclaró que las personas que parecen haber superado la etapa inicial por las perdidas pueden volver a tener recaídas. «Los duelos tampoco tienen un tiempo o una linealidad. Imagínate, si hay niños entonces hay afectaciones diferentes. Luego puedes irte recuperando, pero puedes decir ‘Ah, pero viene el día de las madres, y yo no tengo a mi mamá’ o ‘viene el cumpleaños de tal’ y el duelo se hace más duro y más presente».

«Yo creo que ni siquiera van a decir ‘cómo voy a festejar la Navidad’, sino ‘cómo voy a estar, con quién voy a estar’ y creo que se tienen que preparar porque van a ser momentos muy duros», advirtió.