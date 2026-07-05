La Cruz Roja Italiana se instaló en La Guaira para brindar consultas gratuitas a los afectados por los terremotos

La Cruz Roja Italiana (Croce Rossa Italiana), en conjunto con la Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana (AVESSOC), instaló un puesto permanente de atención médica gratuita en Maiquetía, estado La Guaira.

Este despliegue forma parte del contingente humanitario internacional enviado para atender a la población tras la reciente emergencia por los sismos en Venezuela.

El puesto de atención está ubicado en la Plaza Padre Machado, frente al Hospital San José de Maiquetía, en La Guaira.

Los afectados disponen de consultas médicas gratuitas ofrecidas para toda la comunidad por médicos locales e italianos. Los tratamientos están enfocados en condiciones de salud que se complican durante situaciones de crisis.

Además, cuenta con personal de soporte como equipos médicos, enfermeros de la región de Lacio y Toscana, además de personal de AVESSOC y traductores.

La atención se realiza de forma directa en el puesto de la plaza. Si los pacientes necesitan asistencia de mayor complejidad o cirugías, el personal coordinará con el Hospital San José o con el hospital de campaña principal de la Cruz Roja Venezolana.