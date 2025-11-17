Intoxicación masiva en un colegio de Barinas dejó al menos 33 estudiantes afectados

Este lunes ocurrió otra intoxicación masiva en un colegio de Venezuela, en este caso en la ciudad de Barinas, en el estado homónimo. Reportes preliminares indican que al menos 37 personas, incluyendo varios estudiantes, resultaron afectados.

Los hechos se dieron en la mañana de este 17 de noviembre en el Liceo Bolivariano 25 de Mayo. Por razones desconocidas hasta el momento, 37 personas, tanto estudiantes como docentes del colegio, sufrieron intoxicación.

De acuerdo al diario Últimas Noticias, los afectados presentaron síntomas como dificultad respiratoria, desmayos y convulsiones. Por tanto, fueron trasladados de emergencia al Hospital Dr. Luis Razetti de Barinas.

El reporte oficial precisó que 33 estudiantes y cuatro profesores manifestaron algún síntoma de intoxicación. En el hospital, cuatro de los pacientes requirieron suministro de oxígeno. Se desconoce el estado de salud actual de los afectados.

CAUSA DE LA INTOXICACIÓN

Reportes extraoficiales indican que los médicos y el personal sanitario del hospital comenzaron a manifestar síntomas de intoxicación luego de que atendieron a los estudiantes y profesores afectados.

Organismos de seguridad e inteligencia se desplazaron hasta el colegio para poner en marcha las investigaciones del caso. En primera instancia, buscarán determinar la sustancia que generó la intoxicación masiva.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el caso y se desconoce si existe alguna hipótesis respecto a la intoxicación.

Estos sucesos no han sido casos aislados. Desde hace varios meses se han registrado numerosas intoxicaciones masivas en colegios en diversos estados, dejando a cientos de estudiantes afectados.