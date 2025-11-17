Deslizamiento de tierra dejó atrapadas a varias personas en Mérida, así fue el heroico rescate

Organismos de rescate evacuaron a varias personas que habitan en viviendas ubicadas calle 16 del sector Belén en el estado Mérida, luego de que quedaran atrapadas debido a un deslizamiento de tierra ocurrido en horas de la madrugada.

«Durante la lluvia de anoche se produjo un deslizamiento que tiene en riesgo varias viviendas y están a la espera de Protección Civil y Bomberos para la evaluación correspondiente», informó en horas de la madrugada el reportero Leonardo León.

A primera hora de la mañana se hicieron presentes en el lugar funcionarios de Protección Civil y Bomberos, quienes con ayuda de equipamiento especializado lograron llevar a cabo los rescates.

#17Nov.Organismos de rescate evacuan varias personas que habitan en viviendas ubicadas calle 16 con avda 6 del sector Belén en #Mérida donde se ha registrado un deslizamiento de tierra pic.twitter.com/TtjRbl3O24 — Leonardo León (@leoperiodista) November 17, 2025

En las imágenes se puede ver cómo el deslizamiento de tierra derrumbó la mayor parte del camino y dejó sin bases estables el resto del mismo, por lo que las personas tuvieron que salir de sus casas aseguradas con arneses y asistidas por los rescatistas.

Hasta el momento se desconoce cuántas personas resultaron afectadas por esta situación, así como la magnitud de los daños materiales o si algunos de los habitantes quedarán en situación de damnificados.