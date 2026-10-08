Intoxicación masiva en un colegio de Trujillo, 50 estudiantes resultaron afectados y esto dijeron las autoridades

La Defensoría del Pueblo anunció que se coordinarán acciones interinstitucionales para investigar a los 50 estudiantes que presuntamente sufrieron una intoxicación en un centro educativo de Valera, estado Trujillo.

El organismo precisó, que están vigilando de cerca la evolución de los afectados. «La Defensoría Delegada acudió de forma inmediata al Hospital Dr. Pedro Emilio Carrillo para constatar y velar por la atención médica de cada NNA (niños, niñas y adolescentes)», dijo en un mensaje en X que acompañó con fotos de una reunión entre funcionarios del despacho, bomberos, Protección Civil y otros.

Ante la presunta intoxicación de 50 estudiantes en un centro educativo de Valera, la Defensoría Delegada acudió de forma inmediata al Hospital Dr. Pedro Emilio Carrillo para constatar y velar por la atención médica de cada NNA. https://t.co/NZqxWyCcot — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Vzla) October 7, 2026

El pasado miércoles se registraron casos de presunta intoxicación en un plantel del municipio Andrés Bello y en otro de Valera, en el estado Trujillo según informó el Diario de Los Andes. No obstante, la Defensoría, solo se refirió al de Valera.

A las instituciones educativas acudieron funcionarios de los bomberos y Protección Civil quienes atendieron la situación y trasladaron a los jóvenes a centros hospitalarios.