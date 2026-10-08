¿Identificaron a los responsables? Diosdado Cabello habló sobre el ‘reto viral’ contra empleado de Farmatodo

El secretario general del Psuv y ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello Rondón, se pronunció sobre el caso del ‘reto viral’ contra un empleado de Farmatodo en su sede de Las Mercedes, Caracas, por parte de un grupo de usuarios de la red social TikTok.

Durante su programa ‘Con el mazo dando’, transmitido la noche de este miércoles, 7 de octubre, Cabello adelantó que dos ciudadanos habían sido identificados y serían detenidos tras su agresión contra la reconocida cadena de farmacias.

En este sentido, detalló que «un grupo fue hacerle un reto viral y le lanzaron porquerías encima al muchacho que estaba trabajando».

Por lo que de inmediato se refirió a los agresores: «Van a tener que asumir su responsabilidad, ir ante la justicia porque no es excusa de ningún tipo para hacer esas cosas».

Cabello además hizo referencia a que «esta semana cayeron dos versiones masculinas de la tapa del frasco, que quieren que les diga pues. Que me mandó Diosdado. ¿Diosdado? Que tengo una foto con él. ¿Esa foto te manda a ti para que tú vayas a estafar a una persona?».

«Crear contenido no justifica agredir a nadie»: Diosdado Cabello informó que los responsables del ataque a un trabajador de Farmatodo en un reto viral están plenamente identificados y enfrentarán las consecuencias legales. #Venezuela #Farmatodo https://t.co/iKW7ANEGsB — freddyzur (@freddyzur) October 8, 2026

LA AGRESIÓN CONTRA FARMATODO

El lamentable episodio contra Farmatodo, se registró en horas de la noche del pasado lunes en la sede de Farmatodo ubicada en la urbanización Las Mercedes, municipio Baruta.

Un grupo de jóvenes transmitió en vivo el momento en que lanzaron un tobo cargado de orine y otros líquidos sobre un empleado de la reconocida cadena de farmacias.

En la misma transmisión, uno de los implicados, de nombre de usuario Xavier, relató que tomó un tobo de 20 litros de capacidad y lo llenó hasta la mitad. Después mezcló cuatro huevos, medio litro de aceite, orina, harina, desengrasante y agua de poceta.