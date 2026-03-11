Incrementaron los precios de los inmuebles en el país en 50%, según experto

Luis Rey, asesor inmobiliario, reveló que en lo que va de año ha aumentado el número de operaciones mensuales «aproximadamente un 40%» en comparación con 2025, así como un incremento de los precios de los inmuebles.

En este sentido, explicó que el mercado se ha movido mucho de acuerdo a la «esperanza» de las personas. El experto señaló que el primer trimestre de 2024 registraron una alza considerable, pero en 2025 tuvieron un escenario completamente distinto tras las elecciones presidenciales.

«En estos momentos aparecieron los compradores. Hay muchos vendedores que decidieron subir los precios, es lógico ha habido muchos años de restricción respecto a los precios. Mientras que mucha gente con la esperanza de cambio que viene ha detenido sus ventas, por lo que hay mucha más escasez en cuanto a las propiedades ofertadas a precio de mercado. Hay otras ofertas, pero a precios disparados», precisó en entrevista con Shirley Radio.

No obstante, indicó que estas personas que aumentan los precios de sus propiedades por encima del mercado en la mayoría de los casos no logran vender. «Todavía las condiciones económicas no están dadas», comentó.

«Para el año 2025 el promedio del costo de un inmueble era de 61 mil dólares, mientras que para el primer trimestre de 2026 el precio promedio es de 92 mil, lo que representa un 50% de incremento», reveló.

En cuanto a costos actuales, el metro cuadrado más elevado se encuentra en zonas como La Castellana y Campo Alegre; mientras que los precios en Colinas de Bello Monte han incrementado un 40% aproximadamente.

Asimismo, señaló que las zonas con mayor cantidad de transacciones en el primer trimestre del año son: La Candelaria en el municipio Libertador, Lomas del Ávila en el municipio Sucre, Colinas de Bello Monte en el municipio Baruta, Los Palos Grandes en Chacao y El Encantado y La Boyera en El Hatillo.

Sin embargo, recalcó que actualmente el mercado está basado en la esperanza y optimismo de que el país tendrá un fuerte ingreso de dinero. «Pero si vamos a buscar un crédito hipotecario, no tenemos acceso al mismo. Además, no se han incrementado los salarios. Hay que esperar todavía ciertas condiciones económicas».

«Tenemos rato en el peor momento histórico para poder adquirir un inmueble. Para toda la generación joven es muy difícil, que tengan la posibilidad de un crédito hipotecario», concluyó.