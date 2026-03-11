Seguridad, financiamiento y estabilidad: Las peticiones de los ganaderos para potenciar el sector

El vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), José Labrador, pidió a las autoridades poner en marcha una serie de medidas económicas para potenciar el sector.

Labrador, también presidente de Fegabarinas y Funvessa, sostuvo que el Estado debe estar presente en las políticas para el sector. Para el gremialista, es la mejor forma de conseguir el crecimiento y fortalecimiento en la ganadería.

«Nosotros creceríamos mucho más con una seguridad integral que de verdad le garantice al productor su trabajado, estabilidad y por supuesto su seguridad personal en el campo», explicó Labrador en una entrevista en Penzini con Todo, en Unión Radio.

Labrador sostuvo que la seguridad jurídica y del personal es un aspecto crucial para este sector. «La ganadería es un bastión importante para sostener la condición y diversificación económica que debe tener la nación», añadió el experto.

LABRADOR HABLA AL GOBIERNO

Desde el sector ganadero han hecho seguimiento a la Ley de Hidrocarburos, que brinda beneficios fiscales a los inversores. Labrador sostuvo que desde el sector espera que también se «apueste» al sector primario.

«Tenemos más de 10 años sin un financiamiento serio hacia el sector primario de producción en la parte pecuaria, pero los ganaderos son resilientes y siguen trabajando y apostando al desarrollo genético y al fortalecimiento del rebaño», acotó Labrador.

En tal sentido, el gremialista consideró que el gobierno venezolano tiene que hacer una propuesta para el desarrollo agrícola del país. Labrador insiste en que se deben crear las condiciones para que la productividad de la ganadería sea sostenible.