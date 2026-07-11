«Hasta nuevo aviso»: El Ojo de La Guaira suspenderá sus operaciones en señal de luto por víctimas de los terremotos

El Ojo de La Guaira, la rueda panorámica emblemática de la entidad situada en Macuto, anunció este viernes, 10 de julio, el cierre indefinido de sus operaciones al público en señal de luto por las víctimas de los terremotos del pasado 24 de junio.

A través de un comunicado, los encargados informaron que sus trabajadores y familias están de luto tras la tragedia y que la atracción turística permanecerá cerrada «hasta nuevo aviso», sin precisar una fecha de reapertura.

«Lamentamos profundamente informarles que El Ojo de La Guaira cerrará sus puertas y suspenderá sus operaciones al público visitante hasta nuevo aviso. Nos encontramos de luto por nuestras familias, los trabajadores de nuestra empresa y toda La Guaira, tras el trágico terremoto del pasado 24 de junio», comienza el texto.

«Creemos firmemente en la fuerza y la resiliencia de nuestro pueblo. Desde aquí, el Ojo seguirá observando con esperanza, con la certeza de que La Guaira volverá a surgir y que será, una vez más, el primer estado turístico de Venezuela», se agrega.

Asimismo, se dedicó palabras a los sobrevivientes de los sismos y elevó oraciones por quienes perdieron la vida en el evento sísmico.

«Abrazamos a los sobrevivientes y elevamos nuestras oraciones por las víctimas de este doloroso evento. Gracias por su comprensión y solidaridad en estos momentos tan difíciles», concluye la comunicación.

BOWLING PARK LA GUAIRA

El anuncio se suma al de otro emblemático centro recreativo de la zona, el Bowling Park La Guaira, situado en Los Corales, otro de los puntos más golpeados por los terremotos. También se informó la suspensión temporal de sus operaciones «hasta nuevo aviso».

Igualmente, en un comunicado, se señaló que la decisión no representa una despedida definitiva, sino «un hasta pronto», y se expresó la confianza en reabrir sus puertas próximamente para continuar recibiendo a las familias que históricamente han visitado sus instalaciones.

«Creemos en nuevos comienzos y tenemos la esperanza de que, a pesar de la situación que estamos pasando, volveremos a abrir nuestras puertas muy pronto para que sigan disfrutando con nosotros en familia», reza parte del texto.

«Gracias por cada partida, cada risa, cada momento compartido en familia», se agregó.

BALANCE POR LOS TERREMOTOS

Las autoridades nacionales en Venezuela anunciaron que, hasta este viernes, se han contabilizado más de 4.100 muertos y 16.000 heridos por el devastador doble terremoto.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 10 de julio. A dos semanas de la tragedia, se registraron 4.118 fallecidos, 229 más que el reporte del jueves.

La cifra de personas rescatadas se mantuvo en 6.462 personas, al igual que la cantidad de heridos, que continúa en 16.740. Por su parte, la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 29.966.

Rodríguez también afirmó que las autoridades atendieron a 86.794 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo 17.907, mientras que permanecen activos 89 campamentos transitorios.

Tal como adelantaron hace unos días, las autoridades reiteraron que 856 edificios se vieron afectados en el doble terremoto. De ellos, 190 colapsaron, la amplia mayoría en La Guaira, la entidad más afectada.

Vale destacar, que este mismo viernes, un sismo de magnitud 3,9 sacudió nuevamente el norte de Venezuela lo que provocó desalojos masivos de los edificios en Caracas y La Guaira por prevención.