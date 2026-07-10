Créditos y reformas legales: La petición de la Cámara Inmobiliaria ante los cientos de edificios afectados por el doble terremoto

Cientos de edificios de viviendas resultaron afectados por el doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio. Para la Cámara Inmobiliaria, se deben tomar medidas para hacer frente a la crisis habitacional generada por la tragedia.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas, Fernando Di Geronimo, concedió una entrevista al programa A Tiempo, en donde instó a crear mesas de diálogo para hacer reformas legales vinculadas al arrendamiento.

Di Geronimo consideró que, además de los arrendamientos, también se debe avanzan en reformas para hipotecas y créditos a inmuebles. Según el gremialista, se trata de aspectos claves para aumentar la oferta de viviendas.

La crisis se puede superar si algunas viviendas pueden abrirse al mercado inmobiliario. Sin embargo, Di Geronimo sostuvo que el Estado debe garantizar el respeto a la propiedad privada, tanto de los propietarios de las viviendas como de los constructores.

«Que esos inmuebles que están cerrados y que deben ser abiertos para ayudar a las familias, que se abran con el respaldo, pero que todo el mundo esté protegido, garantizado. No voy a proteger a una parte de la sociedad y la otra parte la dejo desvalida», dijo.

CRÉDITOS PARA VIVIENDAS

Por otra parte, Di Geronimo sostuvo que se debe reducir el encaje legal para que las familias afectadas puedan obtener créditos. Al conseguir mayor financiamiento, podrían adquirir nuevas viviendas y reconstruir sus vidas.

El gremialista precisó que las normativas que se deberían reformas son la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria y la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda.

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Tras la pérdida de cientos de viviendas, Di Geronimo instó a incorporar áreas de especialización en el sector inmobiliario. Así pues, espera que prevenir y coordinar una mejor respuesta en tragedias de este tipo.

Hasta el jueves, se han contabilizado 3.889 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos. Al menos 856 edificios se vieron afectados y 190 colapsaron.