Hallaron el cuerpo de Fabio, el niño atrapado entre los escombros en La Guaira: Estaba abrazado junto al de su madre

Una madre identificada como Kiriaki Rebeca y su pequeño hijo, de nombre Fabio Ignacio, aparecieron sin vida entre los escombros de la residencia Tahití, en La Guaira, luego de que los equipos de rescate los hallaran la madrugada de este lunes.

El comunicador Román Camacho informó en sus redes sociales que ambos los hallaron abrazados entre las ruinas.

Asimismo, precisó que se presume que estuvieron con vida algunos días después del doble sismo, pero fallecieron al no recibir auxilio a tiempo.

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Por su parte, el creador de contenido Manuel Mendes, quien ha sumado esfuerzos durante la tragedia, también habló del caso. «Con el corazón profundamente conmovido, hoy despedimos con respeto y oración a Fabio y a su madre, quienes partieron en la tragedia de La Guaira», dijo.

En ese sentido, señaló que «no existen palabras capaces de aliviar un dolor tan inmenso». «Elevamos nuestras más sinceras condolencias a su padre, a sus familiares y a todos sus seres queridos, pidiendo a Dios que les conceda fortaleza, consuelo y esperanza para enfrentar una pérdida tan difícil», añadió.

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Finalmente, pidió que Dios los reciba en su gloria: «Que descansen en paz y que su recuerdo permanezca por siempre en el corazón de quienes los amaron».

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De acuerdo con el más reciente balance de fallecidos, que data del 12 de julio, el número de víctimas mortales por los terremotos del pasado 24 de junio se elevó a 4.490.

En una publicación en su cuenta de X (Twitter) del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se apreció que también aumentó la cifra de familias atendidas, de 86.794 a 120.794, y la de campamentos transitorios de 94 a 108, entre los balances del sábado y el de este domingo.