Habitantes de la comunidad de Río Seco, en el municipio Miranda del estado Falcón, protagonizaron este lunes una protesta para exigir respuestas ante los derrames de petróleo que, según denuncian, continúan afectando las costas de la zona, la actividad pesquera y la salud de sus habitantes.

La manifestación surge en medio de la preocupación por la presencia de hidrocarburos en el ecosistema marino, esta situación representa una amenaza directa para las familias que dependen de la pesca artesanal como principal fuente de ingresos.

«Estamos exigiendo que se de fecha de la reunión que está prevista con la ministra de petróleo, para abodar todos los temas que nos están agobiando desde 2020 por los constantes derrames de petróleo… Esto es un problema de Estado», declaró Wilmer Quintero, pescador afectado desde la protesta que tomó este lunes un tramo de la carretera Falcón – Zulia.

Los habitantes advierten que la contaminación ha provocado importantes dificultades para desarrollar sus actividades económicas, además de generar preocupación por posibles consecuencias sobre la salud de quienes permanecen expuestos a las zonas afectadas.

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UNA PROBLEMÁTICA QUE SE REPITE

Los derrames de crudo en las costas del estado Falcón no constituyen un hecho aislado. Durante los últimos años, pescadores y organizaciones ambientales han denunciado episodios recurrentes de contaminación en el Golfete de Coro.

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Entre las posibles causas señaladas en reportes anteriores se encuentran fallas en la infraestructura utilizada para el transporte de hidrocarburos. Sin embargo, las causas específicas y el alcance del episodio actual requieren confirmación técnica oficial.

La contaminación no solo representa un riesgo para el ecosistema marino, sino que también compromete la estabilidad económica de las comunidades costeras que dependen directamente de sus recursos naturales.

SALUD DE LOS HABITANTES

A las afectaciones ambientales y económicas se suman denuncias sobre posibles casos de intoxicación relacionados con la exposición a hidrocarburos.

Reportes de medios regionales han señalado que varios trabajadores pesqueros requirieron atención médica tras presentar dificultades respiratorias. No obstante, es necesario contar con información clínica y oficial para determinar el vínculo entre estos casos y los derrames.