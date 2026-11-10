Derrame petrolero genera caos en costas de Falcón: escuelas y actividades pesqueras afectadas

Un derrame petrolero afectó las costas de los municipios Miranda y Carirubana, en el estado Falcón. El crudo en las playas y el fuerte olor a hidrocarburos ha generado problemas en la vida diaria de la zona.

Una de las zonas más afectadas es la localidad de Río Seco, en el municipio Miranda. El reportero regional Gerardo Morón habló con los pescadores de la zona, cuyos trabajos se han visto perjudicados por el derrame.

«Aquí es donde realmente el corazón de un pescador se destroza; con tanto sacrificio y esfuerzo logra comprar sus cosas, y sucede esto», indicó uno de los afectados, alertando de los severos daños al sector.

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Según los habitantes de la zona, las redes de pesca, motores de las lanchas y demás accesorios fueron dañados en el derrame. A esto se suma la contaminación en varios segmentos de costa.

DERRAME SIGUE CAUSANDO PROBLEMAS

Los pescadores no han sido los únicos afectados por el derrame petrolero. De acuerdo al medio Crónica Uno, las clases en el Liceo Nacional Esteban González fueron suspendidas por el fuerte olor a hidrocarburos en la zona.

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Vecinos aseguraron que el derrame proviene del oleoducto Ulé-Amuay (Línea ULE II), entre las poblaciones Mirate y Río Seco. Se trataría del segundo caso en apenas 60 días y los habitantes exigen respuestas.

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De acuerdo con los Consejos Nacionales de Pescadores y Pescadoras Socialistas (Conppas), el derrame petrolero alcanzó los manglares de la isla Maragüey. Las lluvias de los últimos días llevaron el crudo hasta las costas del Golfete de Coro.

Se desconoce si Petróleos de Venezuela (Pdvsa) está tomando medidas para contener el derrame, aunque no ha hecho un pronunciamiento oficial. Mientras tanto, los vecinos exigen respuestas que les permitan retomar la normalidad en las zonas afectadas.