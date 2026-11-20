Cuatro pescadores fueron hospitalizados por problemas respiratorios causados por el derrame petrolero que lleva más de una semana afectando los municipios Miranda y Carirubana, en el estado Falcón.

Los hechos se dieron en la comunidad de Río Seco, en el municipio Miranda, de acuerdo al medio regional La Mañana Digital. Los pescadores fueron internados de emergencia en un centro de salud durante la noche del jueves.

Reportes extraoficiales indican que los cuatro afectados realizaban labores de pesca cuando comenzaron a manifestar problemas respiratorios. El derrame petrolero generado la contaminación en el ambiente, además de un fuerte olor a gasoil.

Los pescadores reconocieron que temen por su vida, puesto que la contaminación por el derrame es grave. A esto se suma el empeoramiento de la situación económica, alertando que no pueden hacer labores de pesca o trabajar en el mar.

PESCADORES EXIGEN RESPUESTAS

Aunque ha pasado más de una semana desde el inicio del derrame, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) no habría tomado medidas para solucionar los daños y los habitantes de la zona exigen respuestas de las autoridades.

Los pescadores instaron al gobierno municipal, regional y nacional a tomar cartas en el asunto. Hasta que no se solucione la situación del derrame, insisten en que la vida de los pobladores de Río Seco está en riesgo.

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El derrame de petróleo ha afectado las redes de pesca, los motores de las lanchas y los accesorios necesarios para la faena diaria. Mientras tanto, varios segmentos de costa están contaminados por crudo.

Vecinos aseguraron la semana pasada que el derrame proviene del oleoducto Ulé-Amuay (Línea ULE II), entre las poblaciones Mirate y Río Seco. Se trataría del segundo caso en apenas 60 días y los habitantes exigen respuestas.