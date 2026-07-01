Habilitaron portal para buscar a víctimas de los terremotos atendidas en el sistema de salud público

El Ministerio para la Salud habilitó una plataforma «oficial» con la información de todos los pacientes atendidos por los terremotos en los diferentes centros de salud pública del país.

El organismo destacó que se tratará de una herramienta para la localización de estas personas tras la tragedia del pasado 24 de junio.

¿QUÉ DEBES HACER EN CASO DE QUE ESTÉS BUSCANDO A ALGÚN FAMILIAR?

Las personas que estén buscando a algún familiar, tendrán que, en primer lugar, ingresar a la web de Listas Pns Vzla. Una vez allí deberán colocar el número de cédula, nombre o apellido de la víctima en el buscador principal.

Para finalizar, deberán hacer clic en «Buscar Registro» para conocer la ubicación exacta del centro de salud donde se encuentra.

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El organismo señaló que si no encuentra resultados exactos, intente buscar utilizando solo el primer apellido. Asimismo, destacaron que la información se actualiza en tiempo real, ya que la ingresa el propio personal médico desde los centros de salud.

«¡Comparte esta información para que llegue a quienes más lo necesitan en este momento!», añadió el organismo en un comunicado divulgado en sus redes sociales.