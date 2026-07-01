La búsqueda no se detiene: Detectaron señales de vida bajo los escombros de edificio en Caraballeda

Luego de siete días de intensa búsqueda, rescatistas nacionales e internacionales siguen tras la pista de sobrevivientes entre los escombros del edificio OPP22 en Caraballeda, Los Cocos tras los intensos terremotos que devastaron al país el 24 de junio.

En horas de la noche de este martes, iban a terminar las labores de búsqueda de sobrevivientes cuando una señal de vida los hizo reanudar los trabajos, específicamente en las inmediaciones de la Plaza Tanaguarena.

Posible señales de vida en la OPP22 en Caraballeda, Los Cocos pic.twitter.com/Jgw1ptEr8f — Roman Camacho (@rcamachovzla) July 1, 2026

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Cuando la fe estaba a punto de acabarse, un padre siguió gritando con la esperanza de que su hija de 25 años bajo los escombros respondiera. En ese instante, escucharon un sonido, por lo que equipos estadounidenses volvieron a colocar un dispositivo para escuchar los golpes.

Los rescatistas pidieron que golpeara tres veces bajo los escombros y efectivamente el dispositivo captó tres golpes. Esto los motivó a seguir con las labores de búsqueda durante toda la noche.

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Sin embargo, la situación se ha tornado complicada y para este miércoles a las 6 de la mañana todavía no han podido encontrar de donde vienen estas señales de vida. Pese a ello, los uniformados se mantienen en el lugar trabajando contrarreloj para intentar dar con esta persona.