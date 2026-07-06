Grupo humanitario alemán estableció puntos de atención sanitaria en La Guaira para sobrevivientes de los terremotos

El viceministro para Estados Unidos y Europa, Oliver Blanco, informó que el grupo humanitario alemán Johanniter, instaló puntos de atención primaria de salud en La Guaira.

En sus redes sociales, Blanco publicó un video donde indicó que estos puntos de atención están ubicados en los campos de golf en Caraballeda y frente al estadio Héctor Brito, en Naiguatá.

El diplomático destacó que “el gobierno alemán ha contribuido en forma significativa momentos después de los terremotos que azotaron al país”.

Destacó que “afectados y no afectados por los terremotos pueden acudir a los puntos de atención”, explicó.

“Gracias a Alemania a Johanniter por su solidaridad y apoyo humanitario”, aseveró Blanco en sus redes sociales.

El viceministro resaltó la importancia de los aportes de la comunidad internacional para atender a los afectados y dar respuestas efectivas en aéreas donde se requiere, como es el caso de la atención de los heridos.

Desde que ocurrió la tragedia, el Gobierno de Alemania envió más de 27 toneladas de ayuda humanitaria, distribuidas en ocho vuelos. Además, llegó un equipo de 80 especialistas y una brigada canina para apoyar las labores de búsqueda y rescate.