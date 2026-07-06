EN FOTOS: Delegación diplomática estadounidense de alto nivel visitó el país para supervisar operaciones de ayuda humanitaria

Una delegación diplomática estadounidense de alto nivel arribó a territorio venezolano este domingo para supervisar de primera mano las operaciones de asistencia humanitaria desplegadas por Washington, luego de los devastadores terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio.

Así lo anunció la embajada de EEUU en Caracas, a través de una publicación en sus redes sociales, acompañada de fotos de la visita.

La comitiva estuvo encabezada por la embajadora Lisa Kenna, secretaria ejecutiva del Departamento de Estado, y Caleb Orr, subsecretario de Asuntos Económicos, Energéticos y de Negocios. Ambos funcionarios evaluaron la magnitud de los daños en las regiones más vulnerables de la costa norte del país.

Durante la jornada de trabajo, los altos funcionarios norteamericanos se integraron con el Equipo de Respuesta de Asistencia para Desastres (DART). Esta fuerza técnica especializada coordina las labores críticas de búsqueda, rescate y suministro logístico junto a brigadistas internacionales de Virginia y Los Ángeles.

REALIZARON SOBREVUELO DE LAS ÁREAS AFECTADAS

Con el soporte estratégico y de aeronaves provisto por el reactivado Departamento de Guerra de EEUU, la comitiva ejecutó un sobrevuelo detallado en helicóptero sobre las comunidades más impactadas de La Guaira y los alrededores de Caracas. El objetivo primordial fue constatar las necesidades críticas del terreno para reajustar los corredores de ayuda.

Esta visita representa un hito en el reordenamiento de las relaciones bilaterales. El esfuerzo logístico norteamericano incluye más de 900 efectivos militares auto-sustentables en el terreno, el despliegue del buque hospital y de transporte logístico USS Fort Lauderdale en el puerto de La Guaira, y un fondo de financiamiento que supera los 300 millones de dólares gestionado por agencias aliadas y organizaciones globales de ayuda humanitaria.

Los delegados ratificaron que el flujo de insumos médicos, alimentos y sistemas de purificación de agua continuará de forma ininterrumpida hacia las zonas de desastre para mitigar la emergencia civil.