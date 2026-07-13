VIDEO: Gobernador de La Guaira dice que vecinos y autoridades rescataron a la mayoría de víctimas de los terremotos

José Alejandro Terán, gobernador de La Guaira —el estado más devastado por los terremotos del pasado 24 de junio— afirmó que vecinos y autoridades locales rescataron a la mayoría de las víctimas de los sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud, antes de que llegara la ayuda internacional.

«Al pasar las horas poco a poco fuimos tejiendo esas redes, de coordinación espontánea, de solidaridad inmediata, que permitió rescatar muchísima gente», señaló el mandatario regional durante una entrevista concedida a Venevisión.

«Yo creo que la mayor cantidad de gente se rescató en esa madrugada, y los siguientes dos días. Incluso, antes de que llegaran los rescatistas internacionales», sostuvo Terán.

Además, destacó el trabajo del sector salud, que según precisó atendió a más de 10.000 heridos y se hospitalizaron 2.600 personas, de las cuales solo 60 permanecen internadas.

«La fase de la emergencia que arrancó desde el minuto uno del terremoto implicó primero activar todas las operaciones de rescate de personas con vida, así como atender a los miles de heridos en cada uno de nuestros hospitales», aseveró Terán.

«Hemos atendido a las personas en situación de vulnerabilidad porque perdieron su vivienda. Hay un poco más de 10.000 personas que hemos albergado en 21 campamentos transitorios en el estado La Guaira, donde están atendidos de forma integral», agregó.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, reveló este lunes 13 de julio un nuevo balance de los terremotos ocurridos el 24 de junio, según el cual la cifra de personas fallecidas ya alcanza los 4.561 casos, en tanto que el número de heridos permanece sin variación, en 16.740.

El funcionario difundió la actualización a través de su cuenta de Instagram. A través de la plataforma, detalló que hasta ahora han sido rescatadas 6.462 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros. No obstante, el reporte no incluyó ninguna referencia al número de desaparecidos.

Por otra parte, se indicó que el país acumula 1.254 réplicas desde los terremotos. En cuanto a la infraestructura, se han contabilizado 856 inmuebles con daños estructurales y 190 que colapsaron por completo a raíz del doble movimiento telúrico. Se trata de una devastación que dejó a al menos 17.907 personas sin hogar.

Frente a este panorama, las autoridades venezolanas pusieron en marcha 107 refugios temporales, en los que actualmente permanecen 20.231 personas que perdieron sus viviendas. De acuerdo con el balance oficial, ya son 128.324 las familias que han recibido algún tipo de asistencia integral.