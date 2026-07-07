Gobernador de La Guaira aclaró lo que sucederá con cuerpos no reclamados tras terremotos

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, negó este lunes que se esté enterrando en fosas comunes a las víctimas mortales que dejó el doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Las autoridades habilitaron varias fosas individuales en el cementerio La Esperanza, en Catia La Mar, para enterrar fallecidos de la tragedia. En medio de las especulaciones al respecto, Terán aclaró que «no existen fosas comunes».

«Llegará un momento en que los cuerpos, si no son reclamados ya, por el alto estado (de descomposición) en el que se encuentran son llevados al Cementerio de la Esperanza a partir de hoy para su inhumación», detalló Terán.

El gobernador precisó que estas fosas son usadas para cuerpos en avanzado estado de descomposición que no han sido reclamados por sus familiares. En tal sentido, subrayó que están los «perfectamente identificados»

TERÁN EXPLICA LAS TUMBAS

El mandatario regional insistió en que son «fosas individuales» con una placa de identificación que remite al número de expediente, lo que facilita la identificación. Además, Terán precisó que los familiares pueden solicitar una exhumación en el futuro.

«Al remitirse al expediente, ahí están todas las características para que el día de mañana cuando aparezca algún familiar queriendo identificar a los cuerpos que allí estamos inhumando, lo va a poder hacer con todo el apoyo de nuestros especialistas», acotó.

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Más temprano trascendió que cada fosa cuenta con un código específico y un registro fotográfico. Así pues, una imagen quedará como referencia para que los familiares puedan ubicar a sus seres queridos más adelante.

Hasta el lunes, se han contabilizado 3.535 fallecidos por los terremotos, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.