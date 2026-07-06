Este es el monto que deben pagar familiares de víctimas de los terremotos por traslado de cuerpos a otros estados

Familiares de las víctimas del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio pagan hasta 1.200 dólares por el traslado de los cuerpos de sus seres queridos hacia otros estados del país, en un proceso marcado por el dolor y las dificultades económicas que atraviesan muchos venezolanos desde años.

Según relatos recogidos en el Cementerio General del Sur, en Caracas, y reseñado por el diario El Mundo, una familia proveniente del estado Mérida relató las dificultades que enfrentó para trasladar a tres fallecidos hasta El Vigía, un recorrido de aproximadamente 700 kilómetros, después de que el servicio funerario fijara un costo de 1.200 dólares por cada cuerpo.

Finalmente, la solidaridad de uno de los conductores permitió concretar el viaje por 1.300 dólares en total por todos los cuerpos, pese a las limitaciones económicas de los familiares.

«Hemos luchado muy duro durante 11 días para recuperar a mi hijo. Con las manos, con picos, con palas. Alquilamos una grúa para que nos ayudara a levantar las paredes. Por allí pasaron rescatistas salvadoreños, mexicanos, checos, pero dijeron que no podían hacer nada», explicó José Rosal, padre del ex basquetbolista Eduardo Rosal.

Rosal recordó a su hijo como un apasionado del deporte y la música. Eduardo, quien superaba los dos metros de altura, entrenaba jóvenes talentos deportivos y también se desempeñaba como DJ de salsa en Caracas.

«Era experto en salsa dura, de la vieja. No sé de dónde la sacaba», expresó su padre mientras se preparaba el entierro.

Asimismo, denunció que los trámites del entierro no estuvieron exentos de tropiezos. La Funeraria Siempre Con Dios, encargada de coordinar el proceso en el Puerto de La Guaira, señaló por teléfono a la familia las demoras de las autoridades.

«La gente del gobierno no empezó a trabajar hoy hasta las 10. No han hecho más que ponernos obstáculos. Tampoco nos ha dejado velarlo», afirmó.

Para mayores problemas, los costos del proceso funerario se han disparado por la ley de la oferta y demanda tras los terremotos. Incluso, trabajadores del Cementerio General del Sur advirtieron que el aumento de víctimas podría generar la necesidad de habilitar nuevos espacios de sepultura en los próximos días.

FOSAS CON VÍCTIMAS SIN IDENTIFICAR

En tanto, este lunes se confirmó que más de 150 cuerpos sin identificar de víctimas de los terremotos del 24 de junio fueron enterrados en fosas individuales en el cementerio La Esperanza, en Catia La Mar, en estado La Guaira.

Los entierros forman parte de los protocolos que las autoridades venezolanas activaron ante la magnitud de una tragedia que ya suma al menos 3.535 muertos.

Sin embargo, el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, desmintió que se estén realizando entierros en fosas comunes en la entidad tras los terremotos.

«Llegará un momento ya en que los cuerpos si no son reclamados ya por el alto estado (de descomposición) pues en el que los mismos se encuentran son llevados al Cementerio de la Esperanza a partir de hoy para su inhumación, pero además perfectamente identificados, no existen fosas comunes», comentó

«Al remitirse al expediente, ahí están todas las características para que el día de mañana cuando aparezca algún familiar queriendo identificar a los cuerpos que allí estamos inhumando, lo va a poder hacer con todo el apoyo de nuestros especialistas», agregó el mandatario regional.