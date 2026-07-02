«Fue una tragedia»: Filtraron nuevos videos de los terremotos en La Guaira, fueron grabados desde lo alto de un cerro

El doble terremoto del pasado 24 de junio dejó videos espeluznante de edificios cayendo en cuestión de segundos, en donde las personas que los habitaban no tuvieron oportunidad de salir. En las últimas horas han salido a la luz dos nuevos clips que muestran lo ocurrido desde otra perspectiva a gran altura.

Ese día, un hombre identificado como Erick Boada se encontraba en la cima de un cerro acompañado de su familia con una vista amplia de la costa guaireña cuando de pronto empezó el devastador terremoto, por lo que obtuvo una panorámica única para la posteridad, sobre la magnitud del evento.

Mientras intentaba calmar a su familia por lo sucedido, logró grabar las nubes de polvo que levantaron los edificios derrumbados a lo largo de toda la costa.

«Está temblando en La Guaira, hubieron derrumbes. Esto es Macuto, se vio una zanja en el mar», dijo en uno de los videos.

En otro clip se le alcanza a escuchar a Boada decir: «Esta es la vista de La Guaira, minutos después del temblor. Fue una tragedia», comentó.