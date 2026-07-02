«Haber construido sobre deslave fue el pecado más grande»: Habló geólogo sobre la tragedia en La Guaira y las réplicas en el país

El geólogo venezolano Manuel Erminy aseguró este jueves que el error más grave que cometieron las autoridades fue construir edificios en zonas que resultaron afectadas por el deslave de 1999 en La Guaira, por lo que consideró que esta situación agravó más la tragedia ocurrida en el litoral tras los terremotos del 24 de junio.

«Haber construido sobre deslave fue el pecado más grande que el populismo de los ministerios del chavismo lograron crear. Unas edificaciones mediocres, mal echas, con malos elementos, con cabillas de menor capacidad, donde había que poner una cabilla de dos pusieron una de media y eso se va a probar», indicó el especialista graduado en la Universidad Estatal de Humboldt en California, Estados Unidos.

Durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital, Manuel Erminy sostuvo que es necesario actualizar la norma vigente en materia de prevención de sismos en Venezuela.

«Las normas hay que actualizarlas, hay que incluir lo que se define como la aceleración en las estructuras que no se tomó en cuenta. Porque la onda sísmica es una, pero cómo entran y cómo viajan a través de las paredes y las cabillas, esa es la aceleración. Eso no se tomó en cuenta para dar todos esos permisos en una zona de deslave que no debió ser nunca habilitada para construir», comentó.

Asimismo, señaló que es importante estudiar las zonas sísmicas del país y ver cuáles son las de mayores intensidad.

«La Guaira, Caracas, Los Palos Grandes, Altamira, La Floresta, esa línea que viene por la falla de Tacagua», dijo Manuel Erminy.

POCO PROBABLE OTRO SISMO DE MAYOR INTENSIDAD

De igual forma, el geólogo consideró que hay muy poca probabilidad de que ocurra un sismo de mayor intensidad tras los ocurridos el 24 de junio.

«Las posibilidades de que un sismo de mayor intensidad se cumpla es muy poca, después que se libera la energía como se liberó en este evento tectónico tan terrible que tuvimos», expresó.

LAS RÉPLICAS Y EL TEMA CON LOS ASCENSORES

Además, afirmó que las réplicas seguirán sintiéndose, sin embargo, no se puede predecir por cuánto tiempo.

«Pueden pasar días, semanas, meses y se miden en cuestión de frecuencias. Diariamente estamos teniendo muchísimas réplicas menores a tres, cuando esa frecuencia empiece a bajar con el tiempo, digamos de 20% a 50%, habrá la notificación de Funvisis que las réplicas serán menores y se empezarán a encender los ascensores», apuntó.

Resaltó que entiende que muchas personas quieren su ascensor encendido en los edificios, pero advirtió que con las réplicas «es un gran peligro mientras no se hagan las inspecciones necesarias para comprobar el estado de los ascensores».

Asimismo, consideró que en cualquier movimiento sísmico los desplazamientos son evidentes. «Hay diferentes contactos entre las fallas y lógicamente todos los desplazamientos que se puedan observar desde la NASA o caminando, sencillamente en un estacionamiento puedes ver grietas y eso es normal», dijo.