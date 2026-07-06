FOTOS: Sepultan en fosas individuales más de 150 cuerpos sin identificar de víctimas de los terremotos en La Guaira

Más de 150 cuerpos sin identificar de víctimas de los terremotos del 24 de junio fueron enterrados en fosas individuales en el cementerio La Esperanza, en Catia La Mar, estado La Guaira, como parte de los protocolos que las autoridades venezolanas activaron ante la magnitud de una tragedia que ya suma al menos 3.535 muertos.

Cuadrillas de trabajadores utilizaron retroexcavadoras para abrir una extensa hilera de zanjas. Específicamente, en un sector de tierra seca del camposanto, destinado a recibir los restos de las víctimas que hasta ahora no han podido ser reconocidas por sus familiares.

Cada fosa terminó identificada con un código específico y un registro fotográfico, una medida con la que las autoridades buscan preservar los únicos datos de identidad de los fallecidos y hacer posible su total reconocimiento en el futuro.

De acuerdo con medios internacionales, las labores de remoción de tierra comenzaron apenas un día después del doble sismo. Esto con el objetivo de que las víctimas recibieran sepulturas dignas, mientras continuaba el proceso de identificación forense.

Según se explicó, a cada cuerpo se le tomó una fotografía antes de ser enterrado. Una imagen, que junto con el código de la fosa, quedará como referencia para que los familiares puedan ubicar a sus seres queridos más adelante.

PIEDRAS BLANCAS Y UNA CRUZ

En el cementerio, los rectángulos de tierra que cubren cada tumba están delimitados con piedras blancas.

Al pie, destaca una cruz también blanca y un pequeño ramo de flores acompaña a cada sepultura. Todo junto con una placa que lleva la inscripción «Identificación especial» y la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noticias Telemundo (@noticiastelemundo)

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó este 6 de julio un nuevo balance sobre el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio.

A casi dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó a 3.535. Mientras que los heridos ascendieron a 16.740, sin que hasta ahora se haya detallado la gravedad de las lesiones ni los centros donde permanecen internados.

Según los datos difundidos por Rodríguez, un total de 6.462 personas fueron rescatadas hasta el momento y 25.016 pacientes reciben atención médica.

El funcionario también reportó que 86.764 familias fueron atendidas como parte de la asistencia a los afectados por el desastre. Precisó, además, que 17.854 personas perdieron sus viviendas y que, para atender a los desplazados, se instalaron 82 campamentos transitorios en distintas zonas del país.