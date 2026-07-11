FOTOS: Fiscal Larry Devoe visitó cementerio La Esperanza en La Guaira para verificar proceso de entierros

El fiscal general Larry Devoe visitó este viernes el cementerio municipio La Esperanza, en La Guaira, para verificar cómo han sido inhumados las víctimas del devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

Devoe informó en su cuenta de Instagram sobre la inspección en el cementerio. Junto a un equipo del Ministerio Público, precisó que buscó «constatar el procedimiento aplicado para la inhumación de las personas fallecidas».

«Dicho procedimiento se viene realizando en estricto cumplimiento de las normas nacionales y en aplicación de los estándares internacionales relativos a la gestión de cadáveres en situaciones de desastre natural», expuso Devoe.

El abogado aseguró que las inhumaciones se han llevado a cabo con «trabajo articulado entre todas las instituciones involucradas», incluyendo efectivos del Ministerio de Interior y Justicia.

DEVOE: «SEGUIREMOS DESPLEGADOS»

El fiscal general compartió varias fotografías de él y su equipo evaluando las condiciones del cementerio. De acuerdo a Devoe, el Ministerio Público «marcó cinco líneas priorizadas para la gestión de la emergencia causada por los eventos sísmicos».

«Seguiremos desplegados para garantizar los derechos de la población y brindar la debida respuesta institucional frente a la tragedia que enlutó a nuestro pueblo», concluyó Devoe.

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El cementerio que visitó Devoe se encuentra a 25 kilómetros del centro urbano de Catia La Mar. En estas instalaciones están enterrados a víctimas mortales que todavía no han sido identificadas, aunque las autoridades afirman que los cuerpos serán entregados a familiares que los reclamen.

Hasta este viernes, se han contabilizado 4.118 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 17.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.