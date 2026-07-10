Balance del doble terremoto: Cifra de fallecidos supera la barrera de los 4.000 este 10 de julio

Las autoridades nacionales anunciaron que, hasta este viernes, se han contabilizado más de 4.100 muertos y 16.000 heridos por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 9 de julio. A dos semanas de la tragedia, se registraron 4.118 fallecidos, 229 más que el reporte del jueves.

La cifra de personas rescatadas se mantuvo en 6.462 personas, al igual que la cantidad de heridos, que continúa en 16.740. Por su parte, la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 29.966.

Rodríguez también afirmó que las autoridades atendieron a 86.794 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo 17.907, mientras que permanecen activos 89 campamentos transitorios.

DAÑOS DEL DOBLE TERREMOTO

Tal como adelantaron hace unos días, las autoridades reiteraron que 856 edificios se vieron afectados en el doble terremoto. De ellos, 190 colapsaron, la amplia mayoría en La Guaira, la entidad más afectada.

Por otra parte, Rodríguez puntualizó que han distribuido 9.766 toneladas de alimentos y 30.076 efectivos permanecen desplegados. A esto se suman 29.843 voluntarios y 3.454 rescatistas internacionales presentes en las zonas más afectadas.

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#ÚLTIMAHORA | Venezuela suma otros 229 muertos y se eleva la cifra a 4.118 por los terremotos pic.twitter.com/kE6J4WYHBb — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 10, 2026



Al igual que en otros días, este balance tampoco incluyó una cifra oficial de desaparecidos. El último reporte al respecto se remonta hasta el 25 de junio, el día después de la tragedia, cuando Rodríguez informó de 157 personas desaparecidas.

Familiares de víctimas aseguran que, para este viernes, todavía hay cuerpos entre los escombros en La Guaira. Todavía no hay una estimación oficial sobre la cantidad de fallecidos que dejó la tragedia natural.