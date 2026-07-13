FOTOS: El mensaje del Comando Sur sobre la entrega de ayuda a Venezuela tras terremotos

El Comando Sur de los Estados Unidos ratificó este lunes, 13 de julio, que continúa trabajando junto a sus socios para garantizar que la asistencia humanitaria llegue al pueblo venezolano, tras los devastadores terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

«Ayuda por el terremoto en el Puerto de La Guaira: El ejército de EEUU continúa trabajando con socios en el puerto para garantizar que la asistencia que salva vidas llegue al pueblo venezolano. Las fuerzas del Departamento de Guerra de EEUU están operando un nodo de comunicaciones y distribución allí», precisó el Comando Sur a través de su cuenta en la red social X.

«Bajo la dirección del Comando Sur, el ejército de EEUU está apoyando las operaciones de ayuda del gobierno de EEUU lideradas por el Departamento de Estado de EEUU, tras los devastadores terremotos del 24 de junio», sostuvo la institución militar estadounidense.

Asimismo, la Embajada de EEUU en Venezuela confirmó este domingo el reforzamiento del puente humanitario y la llegada de nuevos cargamentos de ayuda al país, cuando miles de familias afectadas por los terremotos requieren atención urgente.

La Embajada explicó que el despliegue logístico abarca los tres frentes posibles de transporte. «Por aire, tierra y mar, continuamos transportando asistencia esencial a las personas que más lo necesitan en Venezuela», indicaron, en referencia al esfuerzo conjunto que sostiene el flujo constante de suministros hacia las zonas más golpeadas por la catástrofe.

En esta fase de la emergencia se sumó el respaldo de la organización sin fines de lucro Global Empowerment Mission (GEM), cuyos suministros de primera necesidad se canalizan hacia las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, mayormente situadas en La Guaira, el estado más devastado por los terremotos.

«Hoy, contamos con los suministros de GEM para las víctimas de los terremotos», destacaron las autoridades estadounidenses, tras subrayar la articulación entre capacidades gubernamentales y civiles en la atención de emergencias de gran magnitud.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, reveló este lunes 13 de julio un nuevo balance de los terremotos ocurridos el 24 de junio, según el cual la cifra de personas fallecidas ya alcanza los 4.561, en tanto que el número de heridos permanece sin variación, en 16.740.

El funcionario difundió la actualización a través de su cuenta de Instagram. A través de la plataforma, detalló que hasta ahora han sido rescatadas 6.462 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros. No obstante, el reporte no incluyó ninguna referencia al número de desaparecidos.

Por otra parte, se indicó que el país acumula 1.254 réplicas desde los terremotos. En cuanto a la infraestructura, se han contabilizado 856 inmuebles con daños estructurales y 190 que colapsaron por completo a raíz del doble movimiento telúrico. Se trata de una devastación que dejó a al menos 17.907 personas sin hogar.

Frente a este panorama, las autoridades venezolanas instalaron 107 refugios temporales, en los que actualmente permanecen 20.231 personas que perdieron sus viviendas. De acuerdo con el balance oficial, ya son 128.324 las familias que han recibido algún tipo de asistencia integral.