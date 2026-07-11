«Hay un largo camino por delante»: Esto dijo el jefe del Comando Sur sobre el futuro de Venezuela tras los sismos

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, se pronunció este sábado en relación con el futuro de Venezuela, tras los sismos del 24 de junio y adelantó que hay mucho por hacer.

El pronunciamiento de Donovan lo dio a conocer el Comando Sur en sus redes sociales, donde remarcó que “ayudar a las naciones en nuestra región es lo que hacemos”.

El alto funcionario quien está a cargo de las acciones de EEUU en el terreno, desde las primeras horas de la tragedia.

«Hay un largo camino por delante, obviamente, para cualquier nación que se recupera de un desastre de esta magnitud”, dijo el general.

Sin embargo, aseguró que EEUU estará presente para apoyar en las labores de respuesta rápida.

“Estaremos allí en apoyo para proporcionar nuestras capacidades de respuesta rápida hasta que ya no se soliciten, y entonces estaremos preparados para retirar nuestras fuerzas y estar preparados para la próxima respuesta. Ayudar a las naciones en nuestra región es lo que hacemos”, remarcó.

El despliegue de militares de Estados Unidos en La Guaira, luego de los terremotos se ha ido incrementando desde el 24 de junio.

Se trata de una respuesta militar sin precedentes que incluye más de 900 efectivos dentro de Venezuela, 800 adicionales en bases de apoyo en Puerto Rico y Curazao.