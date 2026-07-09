FOTO: Así es el buque anfibio de EEUU que llegó a La Guaira con ayuda humanitaria para afectados por los terremotos

El buque de transporte anfibio de la Armada de los Estados Unidos USS San Antonio (LPD 17) arribó este jueves, 9 de julio, al Puerto de La Guaira para incorporarse a las operaciones de asistencia humanitaria tras los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio.

A través de su cuenta en la red social X, la Embajada de Estados Unidos en Caracas confirmó la llegada de la embarcación y precisó que ya se encuentra operativa en el principal terminal marítimo de la región central del país.

«Hoy, el USS San Antonio (LPD 17) llegó al Puerto de La Guaira, Venezuela, para apoyar las operaciones de asistencia. Las fuerzas estadounidenses en el puerto están operando un nodo de comunicaciones y distribución para entregar asistencia vital a las zonas más afectadas», indicó la representación diplomática.

De acuerdo con la información oficial, el personal militar estadounidense procedió a la instalación de esta plataforma logística con el objetivo de servir de base para la recepción, organización y despacho de suministros e insumos críticos hacia las poblaciones que registraron los mayores daños tras los terremotos.

La estructura busca agilizar la coordinación entre los distintos actores involucrados en la respuesta humanitaria y garantizar que la ayuda llegue de manera más eficiente a los sectores afectados.

BAJO LA COORDINACIÓN DEL COMANDO SUR

El despliegue del USS San Antonio se ejecuta bajo la coordinación del Comando Sur de los Estados Unidos, en respaldo directo a las operaciones de ayuda internacional que lidera el Departamento de Estado norteamericano.

Esta acción se enmarca en la respuesta más amplia de Washington ante la contingencia generada por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que impactaron al país y que devastaron mayormente a La Guaira.

ASISTENCIA PARA MÁS DE 30.000 VENEZOLANOS

Más de 30.000 venezolanos afectados por el doble terremoto ocurrido hace 15 días han recibido artículos de primera necesidad, informó más temprano la propia Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

«Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, Estados Unidos y nuestros socios, seguimos firmes con una respuesta humanitaria masiva», destacó en un mensaje la legación diplomática, también difundido en X.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

Las autoridades nacionales señalaron que, hasta este jueves, se han contabilizado más de 3.800 muertos y 16.000 heridos por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 9 de julio. A dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó hasta 3.889.

Mientras que 6.462 personas han sido rescatadas, la cifra de heridos se mantuvo en 16.740 y la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 28.836. No hay un balance detallado sobre la gravedad de las lesiones de las víctimas.

El USS San Antonio apoya las labores de ayuda tras el terremoto en Venezuela:

Hoy, el USS San Antonio (LPD 17) llegó al Puerto de La Guaira, Venezuela, para apoyar las operaciones de asistencia. Las fuerzas estadounidenses en el puerto están operando un nodo de comunicaciones y… https://t.co/MWrdTcEuih — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) July 9, 2026

Rodríguez también afirmó que las autoridades atendieron a 86.794 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo en 17.907 y que fueron activados 89 campamentos transitorios.

Al igual como adelantaron hace unos días, las autoridades ratificaron que 856 edificios se vieron afectados en el doble terremoto. De ellos, 190 colapsaron, la amplia mayoría en La Guaira, la entidad más afectada.