Fisuras y grietas: ¿Cuándo hay que empezar a preocuparse? La explicación de un experto

El ingeniero Gilberto Delgado explicó este jueves las diferencias para identificar las fisuras y grietas que se generaron en las viviendas tras los devastadores terremotos del 24 de junio.

«Lo primero que tienen que entender los habitantes de una edificación es lo que es una fisura y una grieta. Una fisura es cuando la abertura llega de tres a cuatro milímetros. Eso no es motivo de preocupación cuando el ancho es de esa dimensión. Cuando se empieza a ver de cinco milímetros ya se convierte en grietas», comentó.

Durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital, sostuvo que lo más importante de esto es observar que la misma no llegue a la estructura de la edificación, «que es el corazón el esqueleto del edificio en este caso, que son vigas, columnas, placas de techo y placas de piso».

«Mientras las grietas o fisuras no hayan pasado a estas partes estructurales no hay de qué preocuparse», dijo el especialista en estructura subterráneas y demoliciones controladas con explosivos.

Resaltó que ya ha evaluado 39 edificios en el oeste de Caracas y señaló parte de lo que ha conseguido. «En casi todo es agrietamiento a nivel de mampostería, paredes divisorias, juntas entre paredes y vigas, juntas entre paredes y columnas, juntas entre paredes y placas de techo», acotó.

LOS DAÑOS

Asimismo, manifestó que muchas estructuras se desplomaron porque también depende de la naturaleza del terreno por donde se propague la onda sísmica.

«La frecuencia de la onda sísmica viaja de manera muy lenta donde el macizo es rocoso y los daños son muchos menores obviamente. En terreno sedimentarios, arcillosos, arenosos la historia es diferente porque la frecuencia viaja rápidamente y vienen daños más graves a nivel de suelo y subsuelo», indicó.

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Sin embargo, Delgado coincidió con expertos geólogos que aseguran que en el país no se va a producir otro terremoto a corto o mediano plazo. «El ciclo por estadísticas está en 45 o 65 años porque estas placas tectónicas deben volver a cargarse de energía y para eso tarda muchos años hasta que se saturan y tienen que soltar la energía por algún lugar cuando ellas se desplazan», agregó.