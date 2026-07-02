Comando Sur detalló hasta cuándo estarán militares de EEUU en labores de ayuda humanitaria tras doblete sísmico

Al menos 2.000 militares estadounidenses desplegados en Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos permanecerán en el país hasta que concluyan las operaciones humanitarias, según confirmó el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan.

El alto oficial, durante una conferencia virtual, recalcó que la presencia militar responde exclusivamente a la atención de la emergencia y que las tropas se retirarán una vez culminen las tareas de rescate en las zonas afectadas.

«Hay más vidas que podemos salvar. Y hay más suministros de ayuda que podemos distribuir. Permaneceremos en Venezuela hasta que el trabajo esté terminado. Y cuando terminemos, saldremos de Venezuela», expresó.

Posteriormente, a la agencia de noticias Reuters, Donovan destacó que las fuerzas de su país han participado en operaciones de búsqueda y rescate, ayudado a reactivar el aeropuerto y movilizado recursos aéreos y navales para permitir la llegada de ayuda humanitaria tras los devastadores terremotos.

Añadió que el ejército estadounidense también desplegó al menos cuatro o cinco drones MQ-9 Reaper sobre Venezuela. Lo que, junto con una unidad especializada ubicada en Miami, está reforzando el panorama de inteligencia para las autoridades venezolanas.

«Estamos utilizando algunos de los mismos recursos que podríamos usar para rastrear amenazas hemisféricas, ahora para asegurar que las carreteras estén abiertas y que sepamos dónde están los edificios dañados», dijo Donovan.

Agregó, que a veces a las autoridades venezolanas, les puede resultar más difícil captar esa información estando a nivel del «terreno».

EL GIRO DE LA RELACIÓN CON VENEZUELA

Sobre el giro inesperado que representa para el ejército de Estados Unidos pasar de los ataques del 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro a ayudar en actividades de rescate, destacó que hace parte de la evolución de la relación entre ambos países.

«El 3 de enero no fue hace tanto tiempo. Y piensen en cómo ha evolucionado esta relación», señaló Donovan, quien aseveró que los marines estadounidenses fueron los primeros en llegar al terreno para ayudar a los rescatistas a remover los escombros en busca de sobrevivientes.

LA LLEGADA DE AYUDA HUMANITARIA

Según explicó, el operativo representa un importante desafío logístico y tiene como prioridad evitar que la ayuda humanitaria internacional se congestione en los puntos de ingreso al país.

«Porque ahí es donde estos eventos a veces pueden salir mal. Se trae demasiado material y no se cuenta con la logística necesaria para luego trasladar (la ayuda) a las zonas afectadas», detalló Donovan.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este miércoles que subió a 2.295 la cifra de personas fallecidas por los devastadores terremotos en Venezuela.

En ese sentido, acotó que van 11.267 heridos y 12.841 damnificados. También destacó que se han rescatado 6.461 personas desde que ocurrieron los movimientos telúricos y aseguró que insistirán «en seguir buscando a personas con vida».

«Los afectados entre aquellas personas que recibieron alguna afectación física o psicológica directa, o que perdieron su vivienda o que tienen su vivienda severamente afectada, el total asciende a 24.403 personas», dijo.

Resaltó que han atendido a 81.589 familias. «Se han distribuido 8.893.000 kilos de alimentos, y se han entregado 27.714 bolsas de comida de manera directa», afirmó.