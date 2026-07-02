Estos son los síntomas que se han manifestado entre los venezolanos tras el doble terremoto, según un psiquiatra

La sociedad venezolana se mantiene conmocionada y de luto por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio. Algunos ciudadanos han llegado a presentar problemas de salud mental tras los sismos.

La médico psiquiatra Adela Rivera habló con Unión Radio al respecto y afirmó que el estado de alerta es habitual tras eventos traumáticos. En tal sentido, aclaró que hay algunos síntomas que pueden afectar a las víctimas y hasta a los «espectadores».

Rivera detalló que los trastornos del sueño, desorientación y alteración de la realidad son algunos de los síntomas. Esto se debe a que el cerebro busca control y permanece bajo un estado de hipervigilancia.

«Tanto los sobrevivientes como espectadores van a presentar sintomatología caracterizada por miedos, sobresalto ante ruidos mínimos, ansiedad, palpitaciones, mareos, pesadillas, tensión muscular, impotencia, alteración del sueño, van a tener recuerdos involuntarios de lo vivido», explicó.

CONSEJOS DE RIVERA

Rivera aconseja no exceder los tiempos de exposición a las pantallas, tanto televisores como celulares, para frenar los síntomas. Para la experta, se deben dosificar en bloques de 15 minutos para el día y la noche.

«Se recomienda, tanto en sobrevivientes como en espectadores, realizar respiraciones diafragmáticas, inhalando en cuatro tiempos, exhalando en cuatro tiempos y exhalando en ocho tiempos», agregó la experta.

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Rivera concluyó que emociones como el miedo y acciones como el llanto son alertas normales en esta clase de situación. Según la especialista, estas disminuirán progresivamente en cada persona.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que, hasta este miércoles, se han contabilizado 2.295 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 11.267 heridos y 12.841 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.