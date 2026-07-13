Estas son las rutas internacionales que cubren los cinco aeropuertos habilitados tras los terremotos

Al menos cinco aeropuertos regionales asumieron la operación de las rutas internacionales, mientras continúa cerrado el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuyas terminales resultaron afectadas por los terremotos del 24 de junio.

El esquema de contingencia diseñado por las autoridades redirige los vuelos comerciales de pasajeros hacia terminales alternas, en tanto Maiquetía opera de manera estricta para vuelos humanitarios tras la habilitación de una de sus pistas.

Asimismo, la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera de Díaz, detalló que las aerolíneas que operaban normalmente en Maiquetía se fueron sumando progresivamente al plan de emergencia, garantizando así la continuidad de la conectividad aérea internacional del país.

RUTAS POR TERMINAL O AEROPUERTO HABILITADO

El Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Carabobo opera hacia Panamá, Bogotá, Punta Cana, Madrid y Tenerife.

El Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui de Barcelona cubre rutas hacia Madrid, Bogotá, Medellín, Santo Domingo y Miami.

El Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño de Nueva Esparta enlaza con Barbados, Puerto España y Bogotá.

El Aeropuerto Jacinto Lara de Barquisimeto opera hacia Panamá.

El Aeropuerto La Chinita de Maracaibo tiene vuelos activos hacia Panamá. Y el Aeropuerto Manuel Carlos Piar de Ciudad Bolívar enlaza con Boa Vista, Brasil.

OPERACIONES EN LOS AEROPUERTOS

El aeropuerto de la ciudad de Valencia se covistió en el principal nodo de contingencia con 64 frecuencias semanales, según un documento emitido por la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV).

La panameña Copa Airlines tiene 21 viajes semanales desde Valencia a Panamá y la colombiana Avianca 14 a Bogotá.

También tienen operaciones hacia Madrid las europeas Iberia (que retomó este jueves con dos vuelos semanales), Air Europa (4) y Plus Ultra (4). Este último también viaja una vez por semana a Tenerife.

Por su parte, TAP Air Portugal reanudó este lunes, 13 de julio, sus vuelos a Venezuela de forma provisional al aeropuerto de Valencia.

Las venezolanas Conviasa, Estelar, Rutaca, Turpial y la colombiana Wingo también vuelan a Valencia, se indicó en el documento de la ALAV.

Por su parte, el aeropuerto de Barcelona (estado Anzoátegui) se ubica en el segundo lugar de actividad aérea con 25 vuelos semanales operados en conjunto por Laser (que lidera con 16 frecuencias a Miami, Madrid y Santo Domingo), Avior (tres a Bogotá y dos a Medellín), Copa (dos a Panamá) y Latam Airlines (dos a Bogotá).

A la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, vuelan Avianca (siete a Bogotá) y Copa Airlines (seis a Panamá), mientras que American Airlines tendrá siete frecuencias semanales a Miami a partir de este martes, 14 de julio.

Con información de EFE