¿Están aplicando multas a quienes prendan los ascensores? Esto dijeron los Bomberos de Caracas

Los Bomberos de Caracas desmintieron que estén aplicando multas a quienes prendan los ascensores en los edificios tras los terremotos del 24 de junio.

«Ante la circulación de información falsa, los Bomberos de Caracas informan a la ciudadanía que no están realizando penalizaciones, multas ni inspecciones de ‘conducta de usuario’ a quienes utilicen los ascensores», señalaron.

Sin embargo, reiteraron que por seguridad piden evitar el uso de los ascensores «hasta que cada equipo haya sido debidamente inspeccionado y certificado como seguro por personal técnico calificado».

«Recordamos que el mantenimiento y la operatividad de los sistemas de transporte vertical son fundamentales para prevenir accidentes. Su seguridad es nuestra prioridad», comentaron en redes.

PIDEN NO USAR LOS ASCENSORES

Vale recordar que los Bomberos de Caracas emitieron una orden de restricción absoluta para el uso de ascensores en todas las edificaciones.

«Hacemos un llamado perentorio a las juntas de condominio, administradores de edificios y a la ciudadanía en general. Esto para acatar esta medida debido a que las estructuras se encuentran en proceso de evaluación técnica», indicó.

Asimismo, acotó que el riesgo de fallas mecánicas, interrupción del fluido eléctrico o colapso por réplicas es sumamente elevado.

«Exhortamos a la población a utilizar las vías de evacuación peatonal (escaleras) y a reportar cualquier anomalía estructural visible a los equipos de emergencia», comentó.