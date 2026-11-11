¿Está prohibido? Lo que dijo Sudeban sobre el cobro de comisiones en cuentas de jubilados, pensionados o abuelos

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) se pronunció este miércoles sobre el cobro de comisiones por transacciones de cuentas nóminas de pensionados, jubilados y la población de tercera edad en general.

Internautas han denunciado en los últimos días que las comisiones han consumido buena parte o hasta la totalidad de su pensión o jubilación. Las protestas llegaron hasta la Sudeban, que recordó la Circular N° 08748, de acuerdo a Banca y Negocios.

El ente bancario recordó que hay una prohibición expresa de cobrar comisiones en las cuentas de este sector de la población. En tal sentido, subrayó que se trata de una medida de protección a este grupo de alta vulnerabilidad.

De igual forma, Sudeban señaló los términos de la Circular N.º 0136, emitida en julio de 2024. Este documento estableció una atención preferencial y adecuada a los adultos mayores y personas con discapacidad.

SUDEBAN RESPONDIÓ

El pronunciamiento de Sudeban se dio producto de las denuncias presentadas por el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Personas Adultas Mayores.

«Nuestra exigencia tuvo respuesta: la Circular N.º 08748, del 30 de octubre de 2026, que ratifica las disposiciones que protegen a nuestros pensionados, jubilados y adultos mayores frente a los cobros bancarios indebidos», indicó la coordinación nacional del comité.

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A pesar de esta declaración, se desconoce si Sudeban ha tomado medidas contra los supuestos cobros de comisiones en estas cuentas en algunas instituciones bancarias. No hay información sobre una investigación al respecto.