Prórroga en proceso de postulaciones «no afectará» cronograma de designación de magistrados al TSJ

La Asamblea Nacional anunció este miércoles una prórroga de siete días para que continúen las postulaciones para los distintos cargos en el sistema de justicia.

Sin embargo, una fuente cercana a la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Asamblea Nacional 2015 informó a Caraota Digital que el anuncio de la prórroga «no afectará el cronograma general de la designación» de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia.

«La prórroga de siete días anunciada por el Comité de Postulaciones Judiciales, hasta el 18 de noviembre, no afectará el cronograma general previsto para la designación de los 32 magistrados del TSJ. Mientras continúa abierto el plazo para recibir nuevas postulaciones, se avanzará de manera paralela en la revisión y evaluación de las credenciales. Así como los perfiles profesionales y las trayectorias de quienes ya han presentado sus candidaturas», indicó.

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Asimismo, sostuvo que el objetivo es «ampliar la participación de juristas calificados sin retrasar el proceso de renovación del máximo tribunal del país».

Vale recordar que se tiene previsto la designación del nuevo TSJ en el mes de diciembre.

DIPUTADOS DE LA AN 2015 YA ESTÁN EN VENEZUELA

De igual forma, la fuente confirmó que Dinorah Figuera, presidenta de la AN 2015, así como parte de la delegación opositora ya se encuentran en Caracas.

«Se hacen los preparativos para iniciar las conversaciones con la delegación del Gobierno Interino este viernes, 13 de noviembre», acotó.