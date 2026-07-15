«Esta parroquia va a renacer»: El plan que anunció Delcy Rodríguez para ayudar a habitantes y comerciantes en El Junquito

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció el lanzamiento de un plan maestro para la reconstrucción de El Junquito.

«Hemos hecho un recorrido por El Junquito, muy impactada por el doble terremoto. Fueron impactados comercios, actividad económica de esta parroquia. Lo que hemos conversado con la comunidad es el establecimiento, primero de atención financiera para los comercios, para recuperar actividad económica, para los productores, para el que perdió la panadería», dijo durante un recorrido llevado a cabo este miércoles por la zona afectada.

En ese sentido, se refirió a la atención económica. «Se sabe que estamos abordando también con bonos de contingencia que permita que las personas impactadas por el terremoto tengan un ingreso de contingencia para atender situaciones», acotó.

LANZAMIENTO DE PLAN MAESTRO

Al igual que como lo anunció para La Guaira, Rodríguez dio a conocer que se llevará a cabo un «plan maestro» para la reconstrucción de El Junquito.

«Lo otro es un plan maestro para el nuevo El Junquito, que tenga actividad turística planificada, actividad productiva, agrícola y actividad comercial. Esta parroquia va a renacer. De los escombros va a renacer la esperanza. De esos escombros tendremos campos para el cultivo, espacios para el emprendimiento, para el comercio», aseveró.

«Voy a llamar a un concurso nacional para plan maestro La Guaira y el plan maestro El Junquito, donde quienes tengan experticia, conocimiento, posterior a la elaboración del estudio de suelos, pueda aportar sus ideas y saquemos el mejor proyecto para las comunidades», concluyó.