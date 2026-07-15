«Están preocupados por la economía local»: La crisis en El Junquito tras terremotos del 24Jun

La periodista británica Catherine Ellis reveló las carencias que están padeciendo las personas en El Junquito, tras los dos terremotos del pasado 24 de junio y ante la falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades.

«El Junquito es un pequeño pueblo en Venezuela: la mitad está en Caracas, la mitad en La Guaira. Algunos edificios sufrieron graves daños por el terremoto, y lamentablemente algunas personas murieron en los edificios colapsados», comentó.

La comunicadora compartió fotos y videos donde se pueden ver los edificios gravemente afectados por los movimientos telúricos. Asimismo, destacó los grandes problemas que tienen muchos de los sobrevivientes.

«Muchos aquí trabajan en el turismo, ya que la gente viene los fines de semana por el chicharrón, el chocolate, las fresas con crema, las cabalgatas y el aire fresco. Pero ahora están preocupados por la economía local», acotó.

«31 personas están viviendo en carpas porque sus casas están dañadas», añadió.

El Junquito is a small town in Venezuela – half of it in Caracas, half in La guaira. Some buildings were badly damaged by the earthquake – and unfortunately some people died in the collapsed buildings. Many here work in tourism as people come here at weekends for chicharrón,… pic.twitter.com/Jt9qhoyx6D — Catherine Ellis (@Cat_lucy1) July 15, 2026

Para finalizar, le preguntó a varios de los pobladores quién está ayudando allí sobre las labores de rescate, a lo que la mayoría le respondió que la gente que vive ahí y en los alrededores ha estado liderando los esfuerzos de recuperación.