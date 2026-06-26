Esta es la página web para localizar mascotas desaparecidas tras los terremotos

Una página web llamada Patitas a Salvo fue habilitada para localizar las mascotas desaparecidas tras los intensos terremotos que sacudieron el miércoles el norte del país, generando cientos de víctimas.

La creadora digital Vanessa Odreman Santander creó esta página web (para visitarla, haz clic aquí) y brindó detalles en su cuenta de Instagram. «Cada minuto cuenta cuando una mascota está desaparecida», explicó.

«Si necesitas reportar una mascota perdida, encontrada o que requiere atención, aquí tienes una guía rápida para que tu reporte tenga toda la información necesaria y pueda llegar a más personas», señaló Odreman.

La página web cuenta con la opción de reportar la pérdida de una mascota, a la vez que se puede informar si una fue encontrada. También está una función pare solicitar atención veterinaria, en caso de ser necesario.

REPORTE CLARO

Los usuarios tendrán que cargar una foto de la mascota y dar una breve descripción del caso. Asimismo, deberán suministrar el nombre, especie, raza tamaño, color y señas particulares, además de precisar el collar o si cuenta con alguna marca característica.

«Un reporte claro y completo aumenta las posibilidades de reunir a una mascota con su familia», afirmó Odreman. «Si conoces a alguien que pueda necesitar esta información, compártela», concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO | EL EMOTIVO RESCATE DE UNA JOVEN ATRAPADA ENTRE LOS ESCOMBROS EN LA GUAIRA

Los organismos de emergencias han rescatado a varias mascotas entre los escombros de los edificios colapsados. Asimismo, algunos afectados dijeron que sus perros o gatos quedaron atrapados en sus viviendas durante los terremotos.

Hasta las 8:30 de la noche, las autoridades nacionales confirmaron 188 víctimas mortales y 1.520 heridos, a lo que se sumaron 157 desaparecidos. El último reporte oficial se remonta hasta la 1:30 de la tarde.