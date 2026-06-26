EN VIDEO | El emotivo rescate de una joven atrapada entre los escombros en La Guaira

Los organismos de emergencias lograron rescatar este jueves a una joven que estaba atrapada en un edificio que colapsó en La Guaira, un día después de los intensos terremotos que afectaron el norte del país.

En redes sociales circuló el video del rescate de la joven. En las imágenes se puede ver a dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras sacan a la mujer de los escombros de un colapsado.

Cuando la joven fue sacada, finalmente, entre los restos del edificio, los rescatistas y voluntarios estallaron en júbilo. A pesar de su estado, la mujer saludó con su mano mientras era llevada en brazos hasta la calle.

#25Jun | Hace pocas horas, la Guardia del Pueblo, rescatistas y vecinos lograron sacar con vida a una joven atrapada bajo las estructuras colapsadas en La Guaira. Salió sana y salva en medio de una emoción inexplicable. Cortesía. pic.twitter.com/aZrQyc3wvC — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 25, 2026



Todavía no hay detalles sobre la identidad de la joven, quien cuenta con facciones asiáticas. Tampoco hay información sobre su estado de salud o las lesiones que sufrió en la tragedia.

UBICAN SOBREVIVIENTE EN CHACAO

Por otra parte, los organismos de emergencia pusieron en marcha un operativo de rescate de una mujer que estaría atrapada entre los escombros de uno de los edificios colapsados en Chacao, en el este de Caracas.

El alcalde Chacao, Gustavo Duque, informó a la comunidad sobre este caso. Precisó que los organismos de emergencias escucharon los gritos de una mujer entre los restos de lo que fue el edificio Obelisco, en la urbanización Los Palos Grandes.

«Afortunadamente, hace minutos escuchamos un grito de una mujer que dijo: ‘sáquenme de aquí’. De inmediato, todo el recurso se vino a este lugar. Estamos moviendo todos los escombros que podemos para buscar de la manera más rápida», acotó.

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#25Jun | Reportan escuchar gritos de una mujer en el edificio Obelisco en el municipio Chacao, equipos de protección civil se encuentra realizando las maniobras necesarias para poder ponerla a salvo, informó el alcalde Gustavo Duque a través de redes sociales. Video: @Chacao pic.twitter.com/HMsmZOKpdQ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 25, 2026



Duque destacó que la mujer gritó «con fuerza», lo que indica que «tiene fuerza para fritar». «Ahí están todos los equipos de Protección Civil», acotó el alcalde. No hay información sobre la identidad de la afectada.

Hasta las 8:30 de la noche, las autoridades nacionales confirmaron 188 víctimas mortales y 1.520 heridos, a lo que se sumaron 157 desaparecidos. La entidad más afectada es La Guaira, donde decenas de infraestructuras colapsaron total o parcialmente.